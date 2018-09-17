فيديو غرافيك.. تاريخ خريطة البرلمان منذ 1992

دخلت موريتانيا عهد التعددية السياسية منذ 1992، وشهدت آنذاك أول انتخابات تشريعية هيمن عليها آنذاك الحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي.

ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم ظلت الأحزاب الحاكمة تهيمن على البرلمان، باستثناء انتخابات 2006 التي تصدرها من الأحزاب تكتل القوى الديمقراطية مع هيمنة قوية من المترشحين المستقلين، إبان فترة انتقالية لم تكن فيها البلاد تحكم من طرف أي حزب سياسي.

في هذا الفيديوغرافيك ترصد « صحراء ميديا » مختلف مراحل تطور الخريطة السياسية داخل البرلمان الموريتاني، منذ بداية التعددية السياسية.