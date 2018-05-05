فيديو.. بواخر ليبية لاستيراد 5 آلاف رأس من إبل موريتانيا

وصلت إلى ميناء الصداقة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط عدة بواخر ليبية من أجل حمل أول شحنة من الإبل الموريتانية المستوردة إلى الأسواق الليبية.

وقالت مصادر « صحراء ميديا » إن الحكومة الليبية اشترت أزيد من خمسة آلاف راس من الإبل من عند الحكومة الموريتانية.

وتم جمع آلاف رؤوس الإبل في مكان واحد قبل أن يتم نقلها إلى ميناء نواكشوط ليتم شحنها على متن البواخر الليبية.

وتسعى الحكومة الموريتانية لاستغلال الثروة الحيوانية من أجل تصديرها للبلدان المجاورة، وتأتي هذه الصفقة بين ليبيا وموريتانيا ضمن هذا التوجه.

ولكن أوساطاً موريتانية أبدت قلقها من أن يتسبب هذا القرار في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الموريتانية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يزيد فيه الطلب على اللحوم.