فيروس الإيبولا يغزو أفريقيا من جديد

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بوباء الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 14 شخصا بعد تأكيد وزارة الصحة 11 إصابة جديدة، ووفاة إحدى الحالات بسبب المرض في شمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء أمس الخميس، إنها أ بلغت بـ11 حالة مؤكدة جديدة، ووفاة شخص في بلدة بيكورو بمقاطعة ايكواتير التي أعلن تفشي وباء الإيبولا بها في 8 مايو الجاري.

وأضافت وزارة الصحة أن حالة الوفاة الجديدة ترتبط وبائيا بحالة أخرى، مشيرة إلى أنها تشتبه في وفاة حالة أخرى بسبب المرض في “وانغاتا” يوم الخميس.

وذكر البيان أن العدد الإجمالي لحالات “الإيبولا” وصل إلى 45، بينهم 10 حالات مشتبه بها، و21 حالة محتملة، و14 حالة مؤكدة.

وقال وزير الصحة، أولي ايلونغا، إنه تم تأكيد وفاة واحدة بسبب الإيبولا من بين 25 حالة وفاة مضيفا أن المرض لم يصب عاملين جدد بالمجال الصحي.

وكان أكثر من 11 ألف شخص قد توفوا بعد تفشي فيروس إيبولا غربي أفريقيا في عامي 2014 و2015.