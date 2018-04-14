فيروس جديد يهدد ملايين الحواسب عن طريق “Word”

أكد خبراء أمن المعلومات انتشار موجة جديدة من الهجمات السيبرانية، تعتمد على ملفات “Word” لاختراق الحواسب.

ووفقا للبيانات التي أوردتها شركة Menlo Security لأمن المعلومات، فقد اعتمد منفذو الهجمات على فيروسات تنتقل عبر ملفات “Word” للوصول إلى بيانات العديد من الشركات والمؤسسات المالية وشركات التقنية.

ولاختراق حواسب الشركات يرسل الهاكرز لموظفيها رسائل عبر البريد الإلكتروني تحوي مستندات “docx” مبرمجة بلغة “html” الإلكترونية، وفي حال فتح الرسائل يبدأ الفيروس نشاطه بتخطي أنظمة الحماية ليصل إلى معلومات الكمبيوتر ويقوم بإرسالها إلى حسابات إلكترونية معينة.

وتكمن خطورة هذا النوع من الفيروسات، في أنها قادرة على الوصول إلى جميع أجهزة الكمبيوتر الموصولة بالشبكات الموجودة في الشركة المستهدفة.

المصدر: نوفوستي