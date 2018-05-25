“فيسبوك” تستبعد التعويض لمستخدمين تعرضوا لانتهاك بياناتهم

استبعدت شركة فيسبوك تقديم تعويضات لنحو 2.7 مليون مستخدم أوروبي انتهكت شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية خصوصية بياناتهم.

وبررت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم “فيسبوك”، قرار عدم تقديم تعويض للمتضررين بعدم انتهاك بيانات مهمة، مثل تفاصيل الحسابات المصرفية.

وقالت فيسبوك في بيان ”كانت هذه بوضوح خيانة للأمانة، لكن من المهم تذكر أنه لم يجر تبادل بيانات تتعلق بالحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان أو بيانات بطاقات الهوية“.

وأضافت الشركة، أن مطور التطبيق المتورط في انتهاك البيانات، باع لكمبردج أناليتيكا بيانات تخص مستخدمين أمريكيين وليس أوروبيين.

وأعلنت شركة فيسبوك، بداية شهر ابريل الماضي، أن المعلومات الخاصة بما يصل إلى 87 مليون مستخدم قد تكون قد تعرضت للمشاركة بطريقة غير قانونية مع شركة كامبريدج أناليتيكا البريطانية.

وتعرض موقع فيسبوك لانتقادات شديدة منذ أن كشف موظف بشركة كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات أنها استخدمت معلومات من نحو 50 مليون مستخدم على موقع «فيسبوك» – دون موافقتهم – لمساعدة حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2016.