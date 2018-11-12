فيسبوك يتوقف لنصف ساعة.. ورواد تويتر يسخرون

عاد موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » إلى العمل، بعد توقف دام حوالي نصف ساعة على الصعيد العالمي.

وخلال توقف الموقع واسع الانتشار، صعد وسم #FacebookDown للترند العالمي على موقع « تويتر »، بينما عبّر المغردون عن استغرابهم وسخريتهم من الحادث.

وعند الدخول إلى الموقع الأزرق كانت تظهر رسالة تقول: « عذراً، هناك خطأ ما. نحن نعمل عليه وسنقوم بإصلاحه في أقرب وقت ممكن »، مع اختيار بين مغادرة الموقع أو الدخول إلى مركز المساعدة.

وأحدث توقف « فيسبوك » ضجة في منافسه « تويتر »، حيث استخدم المعلقون وسماً للحديث عن استغرابهم من هذا الانقطاع المفاجئ والسخرية منه.

وبينما نشر كثيرون سكرين شوت لرسالة التوقف، نشر آخرون صوراً ومقاطع فكاهية ساخرة عن الفوضى بين موظفي الشركة بسبب الخلل وسخرية « تويتر » منها.

كما غرّد دوفي فيتزجيرالد: « هذا تذكير للجميع بما كان يبدو عليه الإنترنت سنة 2003. وسخر إيلاكس جوزيف من مسارعة المؤسسات الإخبارية إلى « تويتر » بعد توقف « فيسبوك ».