فيسبوك يعتزم طرح خاصية مسح الرسائل من تطبيق “ماسنجر”

كشفت فيسبوك عن عزمها طرح خاصية مسح الرسائل من تطبيق “الماسنجر” للجميع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وستتيح الخدمة للمستخدم مسح رسائله من تطبيقه الخاص، إلى جانب مسحها من صندوق الوارد الخاص بالمستلمين لرسالته.

وصرحت الشركة لوسائل الإعلام بأنها بحثت هذه الخاصية كثيرًا وأنه يمكن للمستخدمين حاليًا استخدام الإصدار المُشفَّر من الماسنجر بحيث يمكنهم تحديد “مؤقت زمني” لمسح رسائلهم تلقائيًا بعد فترة محددة. أما الآن فهي تعتزم توفير خاصية أوسع نطاقًا تتيح إزالة الرسائل.

ووعدت الشركة بعدم مسح الرسائل الخاصة بأي من مسئولي الشركة حتى الانتهاء من هذه الخاصية وتقديمها للجميع.

وأشارت الشركة أيضًا إلى أداة “الرسالة السرية” الحالية التي تتيح للمستخدمين إرسال رسائل مشفرة ذاتية الإزالة.

وهي خاصية قديمة لم يتقبل المستخدمون استعمالها، خاصة أن الرسائل تظل موجودة بحساب المستلم.

أما تلك الميزة الجديدة فستتيح مسح الرسائل من جميع الأجهزة ومن خوادم شركة فيسبوك نفسها.

تُعد هذه خطوة إيجابية نحو الحفاظ على خصوصية المستخدم وحقه في الاحتفاظ بسرية محادثاته حتى في حالة رغبته في التوقف عن استخدام فيسبوك نهائيًا.

إلا أنه لا تزال هناك مخاوف من تأثير “مسح الرسائل” على حقوق المستخدم القانونية، فكيف يمكن لأحد المستخدمين إثبات تلقيه لرسائل تهديد أو تحرش أو ابتزاز أو غيرها، وكيف سيمكن للجهات القضائية التثبت من ذلك، إن استطاع المُرسل لها مسح آثار جريمته من أجهزته الشخصية ومن أجهزة ضحيته، بل ومن خوادم فيسبوك نفسها.