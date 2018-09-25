قائد موريتانيا وثلاثة لاعبين عرب صوتوا لـ”صلاح”

كشفت بيانات التصويت لقائدي ومدربي المنتخبات، أن هناك 6 أصوات عربية فقط، رشحت المصري محمد صلاح في المركز الأول، في جائزة الفيفا منهم 4 لاعبين هم عبدول با قائد المنتخب الموريتاني “المرابطون”، وعصام الحضري قائد المنتخب المصري، والسوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي، وعبداللطيف البهداري قائد فلسطين.

وصوت له مدربان هما المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، والتشيكي ميروسلاف سكوب، والمدير الفني لمنتخب البحرين.

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش،أمس الاثنين، بجائزة الفيفا، كأفضل لاعب في العالم لهذا العام، متقدما على زميله السابق في نادي ريال مدريد، كرستيانورونالدو، ولاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح.