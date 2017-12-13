قادة دول الساحل الأفريقي في قمة مصغرة بفرنسا



تنعقد في فرنسا، اليوم الأربعاء، قمة يشارك فيها رؤساء دول الساحل الأفريقي الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو)، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، وهي قمة مخصصة لبحث العراقيل التي تواجه نشر قوات مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل.



القمة تأتي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويشارك فيها بالإضافة إلى الرؤساء، كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وعدد من الوفود الدولية والإقليمية الداعمة لمجموعة دول الساحل الخمس.



وتهدف القمة إلى بحث سبل مساعدة ودعم القوة العسكرية المشتركة التابعة لدول الساحل الأفريقي الخمس والتي تم الاتفاق على تأسيسها لمحاربة الإرهاب في هذه الدول.



ومن المتوقع أن يتم التطرق لكم المساعدات المادية واللوجستية التي ستحتاجها القوة المشتركة لبدء عملها على الأرض.

