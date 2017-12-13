   
صحراء ميديا Sahara Media

قادة دول الساحل الأفريقي في قمة مصغرة بفرنسا


صحراء ميديا + وكالات
الاربعاء 13 ديسمبر 2017 - 10:33



قادة دول الساحل الأفريقي في قمة مصغرة بفرنسا

تنعقد في فرنسا، اليوم الأربعاء، قمة يشارك فيها رؤساء دول الساحل الأفريقي الخمس (موريتانيا، مالي، النيجر، تشاد وبوركينافاسو)، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية، وهي قمة مخصصة لبحث العراقيل التي تواجه نشر قوات مشتركة لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل.
 
القمة تأتي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويشارك فيها بالإضافة إلى الرؤساء، كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وعدد من الوفود الدولية والإقليمية الداعمة لمجموعة دول الساحل الخمس.
 
وتهدف القمة إلى بحث سبل مساعدة ودعم القوة العسكرية المشتركة التابعة لدول الساحل الأفريقي الخمس والتي تم الاتفاق على تأسيسها لمحاربة الإرهاب في هذه الدول.
 
ومن المتوقع أن يتم التطرق لكم المساعدات المادية واللوجستية التي ستحتاجها القوة المشتركة لبدء عملها على الأرض.
 


الكلمات المفتاحية : إرهاب, افريقيا, الساحل, فرنسا, قمة
 
تويتر
صحراء ميديا | "فرنسا التي رأيت".. إصدار موريتاني يغوص في فرنسا https://t.co/R0aXq7xeRzفرنسا-التي-رأيت-إصدار-موريتان… https://t.co/0JweNVmrrC
صحراء ميديا | موريتانيا: قانون جديد يحارب تلوث الهواء https://t.co/R0aXq7xeRzموريتانيا-قانون-جديد-يحارب-تلوث-الهواء… https://t.co/8oF5Zs7HFl
فيسبوك
الأكــثر قراءة

مالي: زوجات الجنود يطالبن بمحاكمتهم أو طلاق سراحهم

الأردن: قمة لمحاربة الإرهاب في غرب أفريقيا

البنتاغون ينشر طائرات بدون طيار فوق النيجر

مالي: الأمم المتحدة تعلن مصرع 3 من جنودها في هجوم

قادة دول الساحل الأفريقي في قمة مصغرة بفرنسا

 
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة