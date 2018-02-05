قتلي في هجوم “لبوكو حرام” على حدود نيجيريا والكاميرون

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في هجوم شنه مسلحون من جماعة بوكو حرام على قرية “مايو-تساناجا” بأقصى شمال الكاميرون.

وذكرت السلطات الكاميرونية في بيان اليوم الاثنين أن عناصر الجماعة المسلحة باغتوا سكان قرية “مايو-تساناجا” الموجودة في أقصى شمال البلاد بالقرب من الحدود مع نيجيريا، وهاجموهم مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل، وأن المسلحين عمدوا إلى حرق العديد من المساكن والعبث بمحاصيلهم الزراعية، قبل أن يعودوا إلى الأراضي النيجيرية قبل وصول التعزيزات العسكرية الكاميرونية.

وتشن جماعة بوكو حرام منذ سبعة أعوام هجمات مسلحة, وتنفذ عمليات انتحارية في شمال شرق نيجيريا وبالقرى الحدودية المتواجدة في الكاميرون والنيجر والتشاد, مما دفع أكثر من 2.5 مليون شخص على الفرار من المنطقة