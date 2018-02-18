قتيل في مطاردة للجمارك شمالي موريتانيا

لقي شخص مصرعه صباح اليوم الأحد، على الطريق الرابط بين مدينتي ازويرات، وافديرك في الشمال الموريتاني، خلال مطاردة دورية من الجمارك لسيارته.

وحسب مراسل صحراء ميديا، نقلا عن مصادر محلية بازويرات، فإن السيارة كانت محملة بالمواد الغذائية المهربة من مخيمات البوليساريو باتجاه الأراضي الموريتانية.

وانقلبت السيارة أثناء مطارة دورية من الجمارك لها، بعد رصدها داخل الأراضي الموريتانية، وأدت السرعة الفائقة التي كانت تسير بها السيارة إلى انقلابها عدة مرات، نتيجة منعرج في الطريق، إلى وفاة السائق على الفور.

ويتم تهريب المواد الغذائية من مخيمات البوليساريو في الجنوب الجزائري، إلى الأسواق الموريتانية بهدف الاستفادة من فارق السعر وتحقيق ارباح كبيرة.

وتسمح السلطات الموريتانية بدخول هذه المواد إلى مدينة ازويرات، لكنها تمنع تصديرها للداخل الموريتاني إلا بعد جمركتها،وسبق لها أن صادرت كميات من هذه المواد اثناء تهريبها من ازيرات إلى مدن داخلية موريتانية.