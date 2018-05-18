القمة الاسلامية تطالب بـ” قيود اقتصادية” لحماية القدس

دعت قمة منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء في المنظمة إلى فرض “قيود اقتصادية” على الدول التي تحذو حذو أمريكا في نقل سفارتها إلى القدس.

وطالبت القمة مجلس الامن الدولي والجمعية العامة، والامين العام للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، باتخاذ التدابير اللازمة لتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الفظاعة ،التي ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة في الآونة الاخيرة .

ودعا البيان الختامي للقمة التي انعقدت اليوم الجمعة في تركيا كل الدول لتعبئة الجهود لوضع حد العنف في غزة على جدول أعمال مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة

وأكد البيان للقمة التي ، على التزام الدول الاعضاء بالمنظمة بحل الدولتين على اعتبار أنه الحل الوحيد المقبول في سياق القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة الحالية ،وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 ،التي أقرتها القمة الاسلامية الاستثنائية في مكة المكرمة سنة 2005 .