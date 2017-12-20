قناة "المرابطون" الخاصة تعود للبث بعد توقف شهرين





عادت قناة المرابطون الخاصة اليوم الأربعاء للبث للمرة الأولي، منذ أن تم توقيفه قبل قرابة شهرين من طرف شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتانية.





وتعتبر قناة "المرابطون" الوحيدة حتى الآن من بين القنوات التلفزيونية الخاصة التي تمكنت من العودة للبث من شهر أكتوبر الماضي حين أوقف بث القنوات التلفزيونية الخاصة الخمس في موريتانيا، على خلفية تأخرها في دفع المستحقات المالية المترتبة عليها مقابل البث.





وتتبع شركة البث الإذاعي والتلفزي للحكومة الموريتانية، وتوفر خدمة البث لجميع القنوات والإذاعات في موريتانيا، مقابل تعويضات مالية سنوية.



وبررت شركة البث شهر أكتوبر الماضي، إغلاق القنوات بأنه جاء بعد استكمال جميع الوسائل مع الملاك دون التوصل لصيغة نهائية، رغم تعهدهم بدفع المستحقات.



وسبق أن وجهت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، إنذاراً إلى جميع القنوات والإذاعات الخاصة، بضرورة تسديد جميع المستحقات المالية عليهم لصالح شركة البث الإذاعي والتلفزي.



وفي موريتانيا تبث خمس قنوات تلفزيونية خاصة هي: المرابطون، الوطنية، شنقيط، دافا والساحل؛ بالإضافة إلى ثلاث إذاعات خاصة هي: نواكشوط الحرة، كوبني والتنوير، بعد أن أغلقت إذاعة "صحراء ميديا" وتوقفت إذاعة "موريتانيد" عن البث.

