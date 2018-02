تحاول شركة آبل إصلاح خلل موجود في التحديث الأخير لبرنامجها، يسمح للمستخدمين بإرسال « قنبلة نصية » يمكنها تعطيل هواتفها.

ويحدث الخطأ عندما تتلقى الأجهزة رمزا واحدا باللغة الهندية الأم “Telugu”، التي يستخدمها حوالي 70 مليون شخص، حيث يؤثر الخلل الحاصل على أجهزة آيفون وآيباد وماك وساعات آبل، التي يشغلها أحدث إصدارات برامج التشغيل.

ويمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى تعطيل العديد من التطبيقات، بما في ذلك واتس آب وفيسبوك ومسنجر و iMessage و Gmail، بمجرد استلام الرمز الخاطئ.

New iOS 11.2.5 bug: This Indian character will crash your iPhone and lock down the Messages app https://t.co/njdOVMbvJK pic.twitter.com/mP60RRdKPr

— Handility (@handility) 15 février 2018