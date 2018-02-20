موريتانيا.. الأمن يستدعي زعيم حركة « إيرا »

استدعى الأمن الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، زعيم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية « إيرا » بيرام ولد اعبيدي، وفق ما أكده مصدر رفيع في المعارضة الديمقراطية.

وقال المصدر في اتصال مع « صحراء ميديا » إن زعيم « إيرا » بعث إليه برسالة نصية، يخبره فيها أن عنصرين من الأمن اقتاداه من منزله في مقاطعة الرياض نحو الإدارة الجهوية للأمن في نواكشوط الجنوبية.

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أخرى حول استدعاء الأمن لزعيم حركة « إيرا ».

واتهمت حركة « إيرا » فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء مدير الأمن الوطني محمد ولد مكت بإصدار تعليمات لأفراد الشرطة بـ”التنكيل بالمتظاهرين” أثناء الوقفات التي تنظمها الحركة الحقوقية غير المرخصة.

وتنظم « إيرا » منذ عدة أيام مظاهرات في مناطق متفرقة من العاصمة نواكشوطـ، للاحتجاج على ما تقول إنه « ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ».