قيادي فى “حماس” : موريتانيا صوتت لرئاسة اسرائيل مجلس حقوق الانسان

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم الأربعاء إن موريتانيا من بين دول عربية صوتت لصالح رئاسة اسرائيل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة.

وذكر القيادي فى حركة “حماس” فى تغريدة له أن انتخاب يوفال شاني لرئاسة المجلس تم بإجماع أعضاء اللجنة وهم 18 خبيرًا، من بينهم الأكاديمي التونسي عياض بن عاشور ومندوبي مصر وموريتانيا .

وقال “كيف يمكن الارتقاء بأمتنا ” ، مضيفا” هناك الكثير من الغرائب صعبة التصديق لكن ان ترأس (اسرائيل) مجلس حقوق الانسان ومعظم قراراته ادانة واضحة لهذا الكيان العنصري الغاصب”

وتم انتخاب البروفيسور الإسرائيلي “يوفال شاني” من كلية الحقوق في الجامعة العبرية لرئاسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف، بتصويت دولي وعربي .

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن شاني يعد أول إسرائيلي يتولى منصب “رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”، وأضافت الصحيفة أن أستاذ القانون في الجامعة العبرية بالقدس المحتلة يوفال شاني الذي يشغل منصب نائب رئيس معهد أبحاث الديمقراطية الإسرائيلي، تم تعيينه، أمس الثلاثاء، رئيساً لتلك اللجنة التي سبق أن عمل بها منذ عام 2013،.

وقال شاني، في بيان عقب اختياره للمنصب: “تواجه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الوقت الحالي عدة تحديات، أهمها أننا نعيش في مناخ دولي لم يعد يدعم حقوق الإنسان وبصفتي رئيساً للجنة، آمل أن أستخدم تأثيرها الإيجابي وغير السياسي لتأمين حقوق الإنسان لجميع مواطني العالم”.