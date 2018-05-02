وصلت كأس العالم “الذهبية” لكرة القدم، امس الثلاثاء، إلى مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، على متن طائرة خاصة من العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد أطول رحلة للكأس في التاريخ.

ورافق الكأس إلى فلاديفوستوك بطل العالم البرازيلي جولبيرتو سيلفا، على أن تظل في الساحة الرئيسية للمدينة يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن تواصل رحلتها إلى سبع مدن روسية أخرى، هي نوفوسبيرسك ويكاترينبورغ وسمارا وقازان ونيجني نوفغورود وروستوف على نهر الدون،وسان بطرسبورغ، لتصل إلى العاصمة موسكو.

وبحسب ما أفادت وكالة (أنترفاكس) الروسية، سيشارك جولبيرتو سيلفا، بعد مراسم الاحتفال الخاصة بوصول الكأس، في مباراة مع رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت جولة الكأس حول العالم قد بدأت في 22 يناير الماضي من العاصمة البريطانية لندن، وطافت 91 مدينة في 51 دولة في القارات الست، قبل أن تعود إلى روسيا أمس الثلاثاء.

وستحتضن روسيا نهائيات كأس العالم، لأول مرة في تاريخها، خلال الفترة ما بين 14 جوانو 15 يوليو، وذلك ب 12 ملعبا في 11 مدينة روسية.