كوت ديفوار: أربعة جرحى في تحطم مروحية قرب المطار



جرح أربعة أشخاص، اليوم الخميس، خلال تحطم مروحية بالقرب من مطار فيلكس هويفيت بونيي، في مدينة أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.



وجرى تحطم المروحية التابعة لشركة "إيفوار هيلكوبتر" خلال عملية تحليق تجريبية، حين كان على متنها قبطان وميكانيكي، توليا إصلاح بعض الأعطاب.



وسقطت المروحية على سطح محل تجاري بالقرب من المطار، مما تسبب في إصابة الراكبين بجروح متفاوتة الخطورة، بالإضافة إلى شخصين كانا في المحل التجاري.



ويحمل قبطان المروحية الجنسية الفرنسية، فيما كان بقية المصابين مواطنون من كوت ديفوار.



وكانت طائرة عسكرية فرنسية قد تحطمت شهر أكتوبر الماضي على شواطئ مدينة أبيدجان، مخلفة أربعة قتلى وستة جرحى.

