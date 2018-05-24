كوريا الجنوبية تعرض خبراتها الصناعية على افريقيا

قال رئيس كوريا الجنوبية، “مون جيه إنْ”، إن بلاده تعتزم نقل خبراتها في الصناعة والديمقراطية خلال نصف قرن مع الدول الأفريقية.

وأوضح مون في رسالة عبر الفيديو للاجتماع السنوي للبنك الإفريقي للتنمية، المنعقد حاليا في بوسان الكورية، تحت شعار “تسريع تصنيع أفريقيا”، أن كوريا الجنوبية تعتزم نقل خبراتها في توسيع المساعدات الإنمائية وتحقيق النمو الاقتصادي والتصنيع مع الدول الأفريقية باستمرار.

واضاف أنه يأمل في التعاون مع إفريقيا في مختلف المجالات مثل الثورة الصناعية الرابعة، تماشيا مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.

وكانت الاجتماعات السنوية الثالثة والخمسين لمجموعة للبنك الأفريقى للتنمية، انطلقت الاسبوع الجاري فى بوسان بكوريا الجنوبية تحت شعار “التعجيل بالتصنيع فى أفريقيا”، بمشاركة الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بالاقتصاد من حوالى 35 دولة أفريقية