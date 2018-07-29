كيتا: ما تشهده مالي اليوم هو « عرس انتخابي »

قال الرئيس المالي المنتهية ولايته إبراهيما ببكر كيتا إن ما تشهده مالي اليوم الأحد هو « عرس انتخابي »، مشيداً بالظروف التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية التي انطلق شوطها الأول منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

وصرح كيتا للصحفيين بعد أن أدلى بصوته قائلاً إن اتهامات المعارضة بتزوير اللائحة الانتخابية « غير خطيرة »، وأضاف: « اليوم الشعب المالي منشغل بالعرس الانتخابي، مساء اليوم وخلال الأيام المقبلة ».

وكان كيتا قد أدلى بصوته في حي شعبي وسط العاصمة باماكو، حيث يقع مقر إقامته، وسط إجراءات أمنية مشددة وتغطية واسعة من طرف الصحافة المحلية والدولية.

ولاحظ موفد « صحراء ميديا » إلى باماكو أن الإقبال كان متوسطاً إلى ضعيف في العديد من مكاتب التصويت في الساعات الأولى من النهار، بسبب تهاطل الأمطار، ولكن مصادر من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات رجحت إمكانية ارتفاع الإقبال مع حلول المساء.

وقال « كيتا » في تصريحه للصحفيين إن قرار السلطات بالسماح لجميع المراقبين للاطلاع على جميع مراحل الاقتراع « سيمكن الرأي العام المحلي والدولي من الاقتناع بأنه لا توجد سوى لائحة انتخابية واحدة »، وبالتالي أكد كيتا أن ذلك هو أفضل طريقة لوضع حد لهذا الجدل.