كينيا: اتهام معارض بالخيانة لدوره فى أداء يمين رئاسي رمزي

وجهت اتهامات بالخيانة اليوم الثلاثاء للسياسي الكيني المعارض ميجونا ميجونا لدوره في أداء زعيم المعارضة رايلا أودينجا يمينا رئاسيا رمزيا في تحد للرئيس أوهورو كينياتا.

وأفادت عريضة الاتهام التي قدمتها الشرطة لمحكمة في مقاطعة كاجيادو المجاورة لنيروبي بأن ميجونا ميجونا متهم “بحضور والموافقة على أداء يمين لارتكاب جريمة يعاقب عليها بالإعدام وهي الخيانة العظمى”.

واتهم ميجونا كذلك “بحضور تجمع غير قانوني” و”المشاركة في أنشطة جريمة منظمة”

واعتقل ميجونا في مداهمة فجر يوم الجمعة لمنزله. وسمح له بالخروج بكفالة قدرها 50 ألف شلن كيني (500 دولار أمريكي) لكنه ظل قيد الاحتجاز في مكان غير معلوم وهو ما تقول نقابة المحامين الكينية إنه يمثل انتهاكا لحقوقه

وقال صحفي في المحكمة في كاجيادو إن ميجونا مثل أمام المحكمة في جلسة اليوم.

وقال إيزاك أوكيرو نقيب المحامين في كينيا للصحفيين “مرة أخرى تنتهك الدولة حقوق ميجونا بنقله دون إبلاغ محاميه أو أسرته، من أجل منع وصولهم إليه، إلى محكمة خارج نيروبي”.