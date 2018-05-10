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كينيا: 41 قتيلا ومحاصرة العشرات بعد انهيار سد غربي البلاد

Ahmedou Hassene Ahmedou Hassene منذ 35 دقيقة
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Pedestrian use a metal fence to cross, as they wade through the flooded road on their way to work following heavy rainfall, on March 15, 2018 in Nairobi. / AFP PHOTO / SIMON MAINA

أدى انهيار سد في وسط كينيا مساء أمس الاربعاء الى مقتل 41 شخصا على الأقل، بينهم 20 طفلا، جرفتهم أثناء نومهم المياه الموحلة .

ووصف ناجون ما حصل بأنه “جحيم على الارض”، فيما نقلت المصالح الطبية 36 شخصا الى مؤسسات طبية في المنطقة لتلقي العلاج.

وطوال ليل البارحة وحتي اليوم الخميس، كانت اجهزة الاغاثة وفي طليعتها الصليب الاحمر الكيني، تبذل كل ما في وسعها لمساعدة الناجين وانتشال الضحايا.

وفي تصريح صحافي، اكد قائد شرطة المنطقة غيديون كيبونجاه “حتى الان، لدينا 41 قتيلا”، موضحا ان 20 قتيلا هم من الاطفال، واضاف “إنها مأساة لأن معظم الناس كانوا نائمين عند وقوع الكارثة، وجرفت المياه منازلهم”.

وأفاد تقدير للصليب الأحمر الكيني، ان حوالى 500 عائلة قد تضررت من جراء الكارثة، وفي بيان مقتضب، اعربت الرئاسة الكينية عن “حزنها” للخسائر البشرية، واشادت بالعمل الذي تقوم فرق الإغاثة.

وتشهد كينيا موسمي أمطار سنويا، أحدهما قصير من اكتوبر الى ديسمبر، اما الموسم الطويل فبين مارس ويونيو.

وكانت المواسم الثلاثة الاخيرة فقيرة على صعيد هطول الأمطار، لكن الموسم الجاري شهد أمطارا غزيرة تساقطت على قسم كبير من البلاد وفي الانحاء الأخرى من شرق افريقيا.

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Ahmedou Hassene

Ahmedou Hassene

محرر بـ"صحراء ميديا"، ومقدم نشرات أخبار بالتلفزيون الموريتاني.

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