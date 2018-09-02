لجنة الانتخابات: النتائج المؤقتة ستعلن يوم غد الاثنين

قالت اللجة الوطنية المستقلة للإنتخابات، إنه من المحتمل جداً أن يتم الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات المحلية والتشريعية والبلدية يوم غد الاثنين.

وقال المصطفى ولد سيدي المختار، الناطق الرسمي باسم اللجنة، إن الانتخابات جرت « في ظروف جيدة جداً »، مشيراً إلى أنها لم تشهد أي خروقات.

وأوضح ولد سيدي المختار أن « أبرز تحد واجهته اللجنة في هذه الانتخابات هو كثرة الأحزاب المترشحة، وتعدد صناديق الاقتراع ».

وأكد ولد سيد المختار أن لجنة الانتخابات تمكنت من التغلب على جميع التحديات التي واجهتها، وسيتم الإعلان عن النتائج المؤقتة صباح غد الاثنين.

وصوت الناخبون الموريتانيون أمس السبت في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، في انتخابات وصلت فيها نسبة المشاركة إلى 60 في المائة، حسب اللجنة المشرفة.