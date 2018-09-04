لجنة الانتخابات تتسلم شكاوى قادة المعارضة

قال محمد فال ولد بلال، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنه سيأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والشكاوى التي تقدم بها قادة المعارضة في لقاء جمعهم مساء اليوم الثلاثاء.

وكان ولد بلال قد استقبل في مكتبه عدداً من قادة أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي شهدتها البلاد يوم السبت الماضي.

وكانت المعارضة قد عبرت عن قلقها حيال الظروف التي جرت فيها الانتخابات، وقالت إنها شهدت خروقات وعمليات تزوير.

من جهته قال ولد بلال في تصريح للصحفيين، عقب لقائه مع قادة المعارضة، إنه استمع لجميع الملاحظات والشكاوى التي عرضها القادة.

وأكد أنه استلم المطالب والشكاوى التي لديهم، مشيراً إلى أن اللجنة ستأخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار.

وعبر ولد بلال عن ارتياحه للظروف التي جرت فيها الانتخابات، وقال إنه يهنئ الموريتانيين على التزامهم وتحليهم بالمسؤولية خلال هذه الانتخابات.