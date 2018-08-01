لجنة الانتخابات: تسجيل مليون و 428 ألف موريتاني على اللائحة المؤقتة

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانية أن عدد المسجلين على اللائحة الانتخابية المؤقتة بلغ مليونا و428 الف مسجل، حسب نتائج الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي انتهي أمس الثلاثاء.

وأكد الأمين العام للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات احمد محمد خيرو، أن اللجنة ستشرع في تنفيذ المراحل الاخرى، وفي مقدمتها عملية التدقيق والتمحيص لللائحة الانتخابية المؤقتة، للانتقال الى لائحة نهائية ثم اعداد بطاقات التصويت لهذه الاستحقاقات النيابية والجهوية والبلدية.

وأضاف ولد محمد خيرو أن عملية الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي مرت تحت إشراف اللجنة المستقلة للانتخابات في ظروف جيدة وفي هدوء تام بفضل تكاتف جهود الجميع من سلطات ادارية، واحزاب سياسية، ومجتمع مدني، والشعب الموريتاني بكافة مكوناته.

وأعرب المسؤول باللجنة الانتخابية عن اسفه لكل من لم يتمكن من التسجيل على هذه اللائحة، لأن الوقت والزمن لا يسمحان بتمديد هذه العملية.

وبدأ الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي فاتح شهر يونيو الماضي وانتهي مساء أمس 31 يوليو، و استهدفت إحصاء كافة الموريتانيين والموريتانيات البالغين من العمر 18 سنة فما فوق، في تاريخ الاقتراع ، والحاصلين على بطاقة تعريفهم الوطنية البيومترية.