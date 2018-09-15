لجنة الانتخابات: نسبة المشاركة وصلت 40 في المائة

قالت مصادر من داخل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، زوال اليوم السبت، إن نسبة المشاركة في الشوط الثاني من الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية وصلت إلى 40 في المائة على عموم التراب الموريتاني.

وشهد النصف الأول من اليوم ضعفاً في الإقبال على مكاتب التصويت، لُوحظ في العديد من مناطق موريتانيا، وخاصة في العاصمة نواكشوط.

وأكدت المصادر التي تحدثت لـ « صحراء ميديا » إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة خلال الساعات المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة.

وفي العاصمة نواكشوط تهاطلت الأمطار على مقاطعة توجنين، حيث يجري شوط ثان بين الحزب الحاكم وائتلاف المعارضة، ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأمطار على سير عملية التصويت.

وفي حالة ما إذا استمر هطول الأمطار ليشمل جميع مناطق نواكشوط، سيؤدي ذلك إلى خفض مستوى المشاركة في الانتخابات.

وكانت نسبة المشاركة في الشوط الأول قد وصلت إلى أكثر من سبعين في المائة.