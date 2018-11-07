لصحتك.. الزنجبيل ينشط الدماغ ويعزز الذاكرة

يعزز الزنجبيل مناعة الجسم ويرقرق الدم، ما يحسن تدفق الدم وإمدادات الأكسجين إلى الدماغ، وتناول أطباق محتوية على الزنجبيل ينشط الدماغ ويعزز الذاكرة، وفقا لنتائج دراسة أجريت في تايلاند.

وشاركت في الدراسة 60 امرأة، بعد تناولهن لمستخلص الزنجبيل تحسنت ذاكرتهن بصورة ملحوظة، وذلك ما فسره العلماء بأن الزنجبيل يحسن الوظائف الإدراكية.

وبحسب العلماء، فإن الزنجبيل ينشط الدماغ ويبطئ شيخوخة وموت خلاياه، كما أن تناول الزنجبيل يساعد في علاج الصداع.

ونظرا لقدرات الزنجبيل في تحسين الذاكرة وزيادة النشاط، ينصح الأطباء الطلاب بتناوله في فترة الامتحانات، وكذلك الأشخاص الذين ترتبط مهنهم بالعمل الفكري والإبداعي.

ويحتوي الزنجبيل على فيتامينات A ، B ، C وعناصر المغنيسيوم والحديد والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفسفور، وعند تناوله بانتظام فإنه يؤثر إيجابيا وبصورة خاصة في عمل الجهاز الهضمي ويساعد في عملية الهضم.

كما يحتوي الزنجبيل على أكثر من 40 عنصرا مضادا للأكسدة، لذلك فهو يعزز مناعة الجسم ويزيد من مقاومته للأمراض المختلفة ويحسن حالة الجلد ويبطئ شيخوخته.

يفضل تناول جذر الزنجبيل الطازج بإضافته إلى الأطباق أو مع الشاي.