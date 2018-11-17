لصحتك.. مواد تنعش وتنشط الجسم أفضل من القهوة

تعتبر مسألة النشاط إحدى المشكلات الفعلية التي يعاني منها غالبية العاملين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 80 في المائة من العاملين يشكون من قلة النوم ليلا ويغلبهم النعاس نهارا.

يتناول الكثيرون في الصباح القهوة المحلاة التي تعطي مفعولا سريعا للنشاط، الذي يمكن أن يفقدوه بسرعة كما حصلوا عليه.

استنادا إلى هذا كشف خبراء التغذية المواد الغذائية التي تنشط الجسم أقوى من القهوة، ويستمر مفعولها لفترة أطول.

الأفوكادو: يحتوي الأفوكادو على نسبة عالية من حمض البانتوثينيك، الذي ينشط عملية معالجة السعرات الحرارية في الجسم ويحولها إلى طاقة. علاوة على هذا، بفضل احتوائه على ألياف غذائية يعمل على استقرار مستوى السكر في الدم. وهذا مهم في تحسين المزاج لفترة طويلة.

الموز: أحد أفضل مصادر الكربوهيدرات. الكربوهيدرات تعطي الجسم الطاقة، علاوة على احتوائه على نسبة عالية من العناصر الدقيقة، والموز يحافظ على مستوى السكر في الدم ويساعد في تقوية النسيج العضلي.

الشوكولاتة الداكنة: تناول الشوكولاتة الداكنة مع الشاي الأخضر ينشط أفضل من القهوة، ويفضل أن تكون الشوكولاتة محتوية على أكثر من 75 في المائة من الكاكاو.

الخضروات الورقية: هذه الخضروات غنية بعناصر الحديد والكالسيوم والزنك وحمض الفوليك والمنغنيز وفيتامينات A ، C ، E و K التي تضمن الحصول على شعور بالحيوية لفترة طويلة.

البنجر: يحتوي البنجر على مواد تسرع تدفق الدم إلى الدماغ، ما يساعد في تحفيز النشاط الفكري.

الماء: نقص كمية الماء في الجسم يؤدي حتما إلى الشعور بالإرهاق والنعاس.