لقاء حاسم لمنتخب شباب موريتانيا أمام نيجيريا

يواجه المنتخب الموريتاني للشباب نظيره النيجيري، اليوم السبت في مدينة لاغوس بنيجيريا، لحساب إياب الدور الأخير المؤهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم للشباب النيجر 2019.

وكانت مباراة الذهاب بين المنتخبين التي أقيمت في نواكشوط يوم السبت الماضي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويحتاج المنتخب الموريتاني للشباب للفوز بأي نتيجة للتأهل، أو التعادل بأكثر من هدف، فيما يلعب النيجيريون على فرصتي الفوز بأي النتيجة أو التعادل السلبي.

وقال المدرب المالي للمنتخب الوطني بايي با إن لاعبيه “سيسعون بكل الوسائل من أجل العودة ببطاقة التأهل من خارج الديار”.

واعتبر بايي با في تصريحاته أن فريقه يملك خصلة اللعب خارج أرضه دون عقد، ملمحاً إلى عودة الفريق التاريخية في مباراته أمام غينيا، بعد تأخره بثلاثة أهداف دون رد، لحساب إياب الدور الثاني من هذه التصفيات.