لقاء مرتقب بين الرئيس الفرنسي وزعيم حركة « إيرا »

أفادت مصادر خاصة لـ « صحراء ميديا » أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يعقد لقاء مع زعيم مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية « إيرا » بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، خلال زيارته لموريتانيا والتي تبدأ يوم الأحد المقبل، وتستمر ليومين.

وقالت هذه المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن بروتوكول الرئيس الفرنسي وجه طلباً إلى السلطات الموريتانية بإدراج لقاء مع زعيم « إيرا » ضمن أجندة الزيارة.

وأضافت ذات المصادر أن الجانب الموريتاني لم يؤكد حتى الآن حدوث هذا اللقاء، وإن كان يرغب في أن يتم، بسبب أن الحركة الحقوقية « غير مرخصة » وتتهم من طرف جهات رسمية بالمتاجرة بقضايا العبودية.

من جهة أخرى أكدت مصادر من داخل الحركة الحقوقية أن زعيمها كان خارج البلاد، ومن المنتظر أن يعود إلى نواكشوط مساء اليوم.

وأشارت إلى أنها لم تبلغ حتى الآن من طرف الجانب الموريتاني أو الفرنسي بهذا اللقاء المرتقب، فيما أكدت أن أي اتصالات من هذا النوع تجري عادة مع زعيم الحركة مباشرة.

وكان « إيرا » قد وجهت رسالة إلى الرئيس الفرنسي الأسبوع الماضي أثارت فيها العديد من القضايا المتعلقة بملفات حقوق الإنسان في موريتانيا.