لقاء مرتقب يجمع ترامب وقادة من أفريقيا

اقترح مبعوثون أفارقة لدى الأمم المتحدة عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة من دول القارة الأفريقية في إثيوبيا هذا الشهر بعد تقارير تحدثت عن وصفه بعض المهاجرين من أفريقيا وهايتي بأنهم قادمون من دول “حثالة”.

وأفاد دبلوماسيون شاركوا في اجتماع بالأمم المتحدة أمس الخميس بين سفراء أفارقة لدى المنظمة ونظيرتهم الأمريكية نيكي هيلي بأنها أبلغت السفراء بأسفها على “الدراما السياسية” التي أحاطت بما قيل قبل أسبوع في اجتماع بالبيت الأبيض بشأن الهجرة.

وقال الدبلوماسيون إن سفير جنوب أفريقيا جيري ماتجيلا الذي تحدث نيابة عن المجموعة أبلغ هيلي بأنه “قد يكون مفيدا” لترامب أن يخاطب القادة الأفارقة مباشرة عندما يلتقون في أديس ابابا بمقر الاتحاد الأفريقي.

ومن المقرر عقد هذا اللقاء يومي 28 و29 يناير الحالي، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأفريقي.

وقالت هيلي إنها ليست على علم بما قيل في اجتماع البيت الأبيض وتعهدت بنقل رسالة السفراء الأفارقة إلى ترامب عندما تجتمع معه في واشنطن اليوم الجمعة.

وأحجمت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن التعليق على اجتماع هيلي والسفراء الأفارقة سوى بتغريدة على تويتر قالت فيها “نشكر المجموعة الأفريقية على الاجتماع اليوم. ناقشنا علاقاتنا طويلة الأمد وتاريخنا في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.آي.في) ومحاربة الإرهاب والالتزام بتحقيق السلام في أرجاء المنطقة”.

ووفقا للدبلوماسيين بالأمم المتحدة فإن هيلي تحدثت أيضا في اجتماع الخميس عن مليارات الدولارات التي تنفقها الولايات المتحدة في محاربة فيروس نقص المناعة المكتسب المسبب لمرض الإيدز والإرهاب في أفريقيا والمساعدات الإنسانية لجنوب السودان.