لكصر و”كينغ نواكشوط” يصلان نصف نهائي كأس موريتانيا

نجح فريقا لكصر، وكينج نواكشوط فى التأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس موريتانيا لكرة القدم، بعد انتزاع البطاقة من الشرطة الوطنية، والحرس الوطني.

وتغلب لكصر على الشرطة الوطنية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب شيخا ولد بيديا بنواكشوط في الدور ربع النهائي.

وتمكن اللاعب سايدو مامود من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 34، بعد أن تلقى كرة عرضية من اللاعب بيجيلي سالم.

وتأهل كينج نواكشوط بتغلبه على الحرس الوطني بركلات الترجيح (4-2) في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب شيخا ولد بيديا بنواكشوط، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف

ويعتبر تأهل كينج نواكشوط لهذا الدور مفاجأة كبيرة ، خاصة بعد إقصائه الحرس الوطني الذي يصنف من الأندية الأكثر تتويجا بهذه البطولة الثانية من حيث الترتيب في موريتانيا