لمرضي السكري.. نصائح يجب أخذها في الاعتبار خلال رمضان

قد يشكل الصوم أحيانا خطرا على صحة بعض المصابين بالسكري، لذلك ينصح بمراجعة الطبيب لمعرفة قدرة الشخص المصاب على الصوم من عدمه.

وفي حال نصح الطبيب الشخص بالصوم، فإن هنالك بعض النصائح العامة، التي يجب أخذها بالاعتبار خلال فترة الصوم، ومنها القيام بأنشطة رياضية بعد الإفطار، لمدة لا تقل عن 30 إلى 45 دقيقة، في معظم أيام الأسبوع، وتناول وجبة خفيفة عند السحور، تشمل الحبوب الغنية بالألياف، مع القليل من اللبن خال من الدسم.

كما ينصح عند الإفطار، بتناول الأطعمة التي يمتصها الجسم ببطء، مثل العدس، واللحوم الخالية من الدهون، والأسماك أو الدجاج، إلى جانب الفواكه والخضروات.

وينبغي للصائم المصاب بالسكري تجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية والمالحة، والحد من الأطعمة المقلية والدهنية.

ويجب شرب كمية كافية من الماء، أو المشروبات الخالية من السكر، بين الإفطار والسحور، لتجنب الجفاف، وتناول الإنسولين وفقا لتعليمات الطبيب.