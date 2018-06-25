ليبيا.. إنقاذ نحو ألف مهاجر في سواحل البلاد

قال مسؤولون وشاهد في قاعدة بحرية إن خفر السواحل الليبي انتشل أمس الأحد،خلال ثلاث عمليات، عشر جثث و 948 مهاجرا أفريقيا كانوا على متن قوارب مطاطية.



ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الهاربين من الحروب والفقر ويحاولون بلوغ أوروبا.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية الليبية في تصريح صحفي، إن خفر السواحل انتشل المهاجرين غير الشرعيين على مجموعات، مشيرا إلى أن المجموعة الأولى شملت 97 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي أما المجموعة الثانية فكانت مؤلفة من 361 مهاجرا على متن قاربين مطاطيين.

وأضاف المتحدث باسم البحرية أن المجموعة الثانية نُقلت إلى مدينة الخمس وأن المجموعتين ضمتا 110 نساء و70 طفلا.

وقال شاهد عيان تابع وصول سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل إلى قاعدة أبو ستة البحرية إن مجموعة ثالثة شملت 490 مهاجرا تم انتشالهم قبالة مدينة القره بوللي، وكان بينهم 75 امرأة و20 طفلا.