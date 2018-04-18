ليبيا.. إنقاذ 217 مهاجرا غير شرعي في سواحل البلاد

أعلنت البحرية الليبية، اليوم الأربعاء عن إنقاذ 217 مهاجرا غير شرعي في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل مدينة القره بولي، شمال غرب البلاد.

وقالت البحرية الليبية في بيان لها إن “دورية لحرس السواحل تمكنت، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 217 مهاجرا غير شرعي، بينهم 85 امرأة و10 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطين قبالة شاطئ شمال مدينة القره بولي”

وأضافت البحرية الليبية، أن المهاجرين الذين تم إنقاذهم يحملون جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرة أنه تم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، قبل أن يتم تسليمهم إلى مركز إيواء تاجوراء (شمال غرب) التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير شرعية،في حكومة الوفاق الوطني.

ويتدفق مهاجرون أفارقة منذ سنوات على ليبيا أملا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية هربا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.