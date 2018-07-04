ليبيا.. إنقاذ 276 مهاجرا من الغرق

أعلن المكتب الإعلامي للقوات البحرية الليبية أن البحرية الليبية أنقذت 276 مهاجرا غير شرعي، شرقي العاصمة طرابلس.

وقالت البحرية الليبية في بيان صحفي، إن دورية لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ 276 مهاجرا غير شرعي، بينهم أطفال ونساء، كانوا على متن ثلاثة قوارب مطاطية، “أحدهم في حالة غرق قبل وصول الدورية”.

وأضاف البيان أن المهاجرين من 14 جنسية أفريقية، موضحا أنه تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للمهاجرين، وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ويتدفق المهاجرون الأفارقة على ليبيا منذ سنوات، أملا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية.

ووفقا لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة لقي أكثر من 1900 مهاجر غير شرعي مصرعهم العام الماضي في هذه الرحلات قبالة سواحل ليبيا.