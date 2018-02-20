احتجاز 324 مهاجرا في المياه الإقليمية الليبية

احتجزت القوات البحرية الليبية أمس الاثنين 324 مهاجرا وهم يحاولون عبور المياه الإقليمية للبلاد على متن قاربين مطاطين.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم إن المهاجرين الذين جرى اعتراضهم على بعد 12 كيلومترا تقريبا من ساحل مدينة زوارة بغرب ليبيا بينهم 35 امرأة و16 طفلا، وأغلبهم ينتمون لأربع دول من أفريقيا جنوب الصحراء هي تشاد ونيجيريا ومالي وساحل العاج.

وأضاف أيوب قاسم أن المهاجرين الذين تم احتجازهم كان من بينهم أشخاص من تونس وباكستان، “وكان من بينهم أيضا 32 شخصا منهم ثماني نساء وستة أطفال من بينهم ثلاث عائلات”.

وكانت إحصاءات لوزارة الداخلية الإيطالية أشارت إلى أن ما يزيد على 3500 مهاجرا وصلوا من ليبيا إلى إيطاليا هذا العام وهو ما يقل 62 في المائة عن عددهم في نفس الفترة من العام الماضي.