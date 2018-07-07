ليبيا..اختطاف أربعة مهندسين أجانب

أعلنت شركة تابعة للدولة الليبية أن مجموعة مسلحة اختطفت أربعة مهندسين أجانب يعملون لديها في جنوب غرب البلاد.

و قال “جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في ليبيا”، أمس الجمعة، إن مسلحين اقتحموا موقعا تابعا للمشروع، “وتوجهوا نحو العمارة السكنية التي يقطن فيها العمال الأجانب واختطفوا أربعة مهندسين أجانب، ثلاثة من دولة الفيليبين و آخر من كوريا الجنوبية”.

وطالبت الشركة كافة الجهات الأمنية والرسمية بالمنطقة الجنوبية بشكل عاجل العمل لإطلاق سراح المهندسين الأجانب المختطفين.

و حذرت الشركة من “التداعيات السلبية لمثل هذه الأعمال على التشغيل والصيانة، وبالتالي توقف الإمداد المائي بشكل كامل عن المدن والمشاريع الزراعية غرب ليبيا، وخاصة العاصمة طرابلس”.

وأنشئ جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي سنة 1983، وهو شركة مملوكة للدولة ومسؤولة عن توفير إمدادات المياه العذبة إلى المدن الليبية عبر أنابيب ضخمة تنقل المياه من آبار جوفية في عمق الصحراء الليبية.

ويأتي اختطاف المهندسين الأربعة بعد أسبوعين من إطلاق سراح ثلاثة مهندسين أتراك ومهندس جنوب افريقي يعملون في شركة تركية، تعمل على إنجاز مشروع محطة “أوباري الغازية” لتوليد الكهرباء في مدينة أوباري في جنوب ليبيا، وذلك بعدما خطفوا لنحو ثمانية أشهر.