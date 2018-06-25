ليبيا ترفض إقامة مراكز استقبال للمهاجرين على أراضيها

أعلن نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني لليبي احمد معيتيق أن بلاده “ترفض رفضا قاطعا اقامة مخيمات للاجئين في ليبيا”، وأكد أنه دعا البلدان الاوروبية المطلة على البحر المتوسط، عبر ايطاليا، الى المشاركة في قمة حول الهجرة تعقد في سبتمبر بطرابلس.

وزار وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني اليوم الإثنين العاصمة لليبية طرابلس للبحث عن وسيلة تمنع آلاف المهاجرين من عبور البحر المتوسط، حيث لا يزال المئات في وضع غير مستقر ،والتقى نائب رئيس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني.

وقال الوزير الإيطالي، وهو أيضا زعيم الرابطة (يمين متطرف)، أن بلاده ستقترح انشاء “مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين” جنوب ليبيا خلال قمة الاتحاد الاوروبي الخميس في بروكسل.

وأضاف “سندعم، باتفاق مشترك مع السلطات الليبية، اقامة مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية، للمساعدة على التصدي للهجرة، وهو الاقتراح الذي أعلن معيتيق رفضه له.

وكان استقبال اللاجئين محور قمة مصغ رة الأحد في بروكسل، لمحاولة تخفيف التوتر داخل الاتحاد الاوروبي أمام التحديات التي تشكلها الهجرة. وقد انتهت من دون تقدم ملموس.

وقد اقترحت فرنسا واسبانيا السبت اقامة “مراكز مغلقة” على السواحل الأوروبية خصوصا في ايطاليا، للاهتمام بالمهاجرين الواصلين عبر البحر الابيض المتوسط. لكن سالفيني انتقد هذا الاقتراح.

وكتب على تويتر بعد اجتماعه مع وزير الداخلية الليبي عبد السلام عاشور “اقامة مناطق استقبال في إيطاليا سيكون مشكلة بالنسبة إلينا ولليبيا نفسها لأن تدفق الموت لن يتوقف”.

وأضاف في بيان “الوسيلة الوحيدة للتصدي فعلا إلى مصالح المهربين الاجرامية وتجن ب رحلات الموت، هي منع القوارب من الابحار”.