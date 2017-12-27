ليبيا تعيد 142 مهاجرا غير شرعي إلى غينيا





أعادت ليبيا اليوم الأربعاء 142 مهاجرا غير شرعي إلى غينيا بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.



وقال مسؤولون ليبيون إن البلاد أعادت 142 مهاجرا غير شرعي إلى غينيا في الطائرة بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، "حيث تكثف عمليات الترحيل لتخفيف التكدس الشديد في مراكز الاحتجاز لديها".





وأضاف المسؤولون أن المنظمة الدولية للهجرة أعادت المهاجرين الغينيين من مدينتين بالغرب إلى مدينة مصراتة حيث ركبوا طائرة في طريقها لكوناكري.





وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر إن ما يصل إلى 20 ألفا محتجزون في مراكز احتجاز ومعرضون للتعذيب والعمل بالسخرة والابتزاز والقتل بشكل غير مشروع. وأدلت منظمات أخرى لحقوق الإنسان بتصريحات مماثلة في الشهور القليلة الماضية.

