ليبيا تفوز بثلاثية على منتخب غينيا الاستوائية فى “الشان”

فاز المنتخب الليبي لكرة القدم اليوم الاثنين على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف لصفر، فى المباراة التى أقيمت على أرضية ملعب طنجة، فى إطار بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين”الشان” .

و سجل اللاعب صالح طاهر سعيد للمنتخب الليبي فى الدقيقة 12 ، ليعودد ويسجل الهدف الثاني فى الدقيقة 17 من شزط المباراة الأول ، الذى انتهى بتقدم المنتخب الليبي .

وعاد لاعب المنتخب الليبي زكريا محمد المبروك الهرش فى الدقيقة 87 لتسجيل هدف بلاده الثالث ، ليتصدر المنتخب الليبي صدارة المجموعة مؤقتا ، فى انتنظار مباراة نيجيريا ورواندا ، التى ستقام مساء اليوم .