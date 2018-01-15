رياضة

ليبيا تفوز بثلاثية على منتخب غينيا الاستوائية فى “الشان”

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 7 ساعات
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فاز المنتخب الليبي لكرة القدم اليوم الاثنين على نظيره منتخب غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف لصفر، فى المباراة التى أقيمت على أرضية ملعب طنجة، فى إطار بطولة أمم افريقيا للاعبين المحليين”الشان” .

و سجل اللاعب  صالح طاهر سعيد للمنتخب الليبي فى الدقيقة 12 ، ليعودد ويسجل الهدف الثاني فى الدقيقة 17 من شزط المباراة الأول ، الذى انتهى بتقدم المنتخب الليبي .

وعاد لاعب المنتخب الليبي زكريا محمد المبروك الهرش فى الدقيقة 87 لتسجيل هدف بلاده الثالث ، ليتصدر المنتخب الليبي صدارة المجموعة مؤقتا ، فى انتنظار مباراة نيجيريا ورواندا ، التى ستقام مساء اليوم .

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

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