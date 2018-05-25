ليبيا .. مقتل 6 أشخاص في انفجار سيارة مفخخة

قتل 6 أشخاص وجرح أكثر من 26 جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة بنغازي، شرقي ليبيا، في وقت متأخر من ليلة الخميس.

وقال المتحدث باسم الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي، طارق الخراز، إن “6 قتلى وأكثر من 20 جريحا سقطوا في حصيلة أولية نتيجة انفجار سيارة مفخخة بشارع جمال عبد الناصر وسط بنغازي”.

وأضاف المسؤول الأمني، في تصريح إعلامي، أن “الانفجار جاء بعد ركن السيارة المفخخة على جانب الطريق بالقرب من فندق تبيستي”، مؤكدا تطويق موقع الحادث وإبعاد المدنيين خوفا على سلامتهم من استهداف مماثل.

وعن الجهة المسؤولة عن الهجوم وكيفية التمكن من الوصول إلى المنطقة في ظل تعزيزات أمنية تفرضها قوات الأمن، أشار الخراز إلى أن الامر يتعلق بعمل “إرهابي بامتياز”، مبرزا أن التحقيقات في هذه العملية بحاجة إلى الوقت للكشف عن خيوطها الإجرامية.

وتتعرض مدينة بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، للعديد من الهجمات المسلحة، عبر سيارات مفخخة أو انتحاريين بسترات ناسفة بشكل متكرر، وبالرغم من تشكيل الغرفة الأمنية المشتركة، التي تضم قوات من الجيش والشرطة، لا تزال الهجمات تواصل استهداف المدينة.