ليبيا: نداء لجمع 313 مليون دولار لتلبية احتياجات البلاد

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا أمس الاثنين نداء لجمع قيمة 313 مليون دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الأساسية لـ 940 ألف شخص من أصل 1.1 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة وحماية خلال عام 2018.

وقالت ماريا دو فالي ريبيرو، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مقر المنظمة بجنيف، ، إنه “بالتركيز على خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 في ليبيا، نريد أن نبرز التكلفة البشرية والوجه الإنساني لتأثير الأزمة السياسية والأمنية التي طال أمدها في البلاد، وما نجم عن ذلك من آثار على السكان، سواء على الليبيين أو المهاجرين الذين وجدوا أنفسهم في الأراضي الليبية”.

وأضافت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا أنه بموجب هذه الخطة سيتم التركيز على المجالات الرئيسية وهي الحماية، وانعدام الأمن، والتدخلات المتعلقة بإزالة الذخائر والألغام غير المنفجرة وخاصة في المناطق التي يرغب النازحون داخليا في العودة إليها، إضافة إلى العنف القائم على نوع الجنس.