ليبيا..111 قتيلا فى اشتباكات جنوب طرابلس

أعلنت إدارة شؤون الجرحى بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الليبية اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الاشتباكات في جنوب طرابلس إلى 111 قتيلا.

ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن إدارة شؤون الجرحى، أن 15 شخصا، معظمهم مدنيون، قتلوا، فيما أصيب 59 خرون، فضلا عن تسجيل مفقود واحد، على إثر اشتباكات يوم أمس الجمعة.

وأضاف المصدر أنه بذلك ارتفع إجمالي القتلى والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات في طرابلس في 26 اغسطس الماضي وإلى غاية يوم أمس الجمعة، إلى 111 قتيلا و518 جريحا و18 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 149 عائلة من مناطق النزاع.

وتشهد مناطق جنوب طرابلس منذ يوم الثلاثاء الماضي اشتباكات عنيفة، في خرق للهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف المتصارعة إلى وقف فوري لإطلاق النار.