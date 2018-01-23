ليبيريا: جورج ويا يتعهد بالحرب على الفساد

تعهد الرئيس الليبيري الجديد نجم كرة القدم السابق جورج ويا بشن حملة على الفساد مع أدائه اليمين أمس الاثنين.

واحتشد الآلاف من المؤيدين ورؤساء المناطق والوجهاء في استاد بالعاصمة مونروفيا لمشاهدة ويا، الذي خرج من أحياء المدينة الفقيرة ليصبح واحدا من أعظم لاعبي كرة القدم في أفريقيا، وهو يؤدي اليمن لتولي رئاسة البلاد.

ويمثل أداؤه اليمين أول انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة في ليبيريا في أكثر من سبعة عقود.

وخاض ويا، جولة إعادة حقق فيها انتصارا كاسحا الشهر الماضي بفضل التأييد الكبير الذي حظي به من الشباب والفقراء.

وفي كلمته التي ألقاها أمام الحشود مرتديا جلبابه الأفريقي الأبيض، وعد ويا بتنفيذ الوعود الرئيسية التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية.