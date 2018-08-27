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ماكرون: سنجري عمليات عسكرية بالتعاون مع قوة G5

Mouhamdy Moussa Mouhamdy Moussa منذ 5 دقائق
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون ، أمس الأحد ، عزمه إجراء عمليات عسكرية بالتعاون مع القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل خلال الأشهر المقبلة.

وقال ماكرون في كلمة أمام مؤتمر السفراء بباريس، “أحرزنا انتصارات عدة ضد الإرهاب في دول الساحل الأفريقي ويجب أن نستمر على هذا النهج”.

وتابع “خلال الأشهر المقبلة سنجري عمليات عسكرية بالتعاون مع القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس”.

وأكد ماكرون على ضرورة تعزيز دور القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس، بالإضافة لللتعاون مع الجزائر لمكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أنه “يجب المساهمة أكثر في تعزيز أمن واستقرار مالي وبوركينا فاسو خلال الأشهر المقبلة”.

وشدد ماكرون على أنه “لا يمكن تأمين استقرار منطقة الساحل طالما لم نحل الأزمة الليبية”.

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Mouhamdy Moussa

Mouhamdy Moussa

محرر بموقع "صحراء ميديا"

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