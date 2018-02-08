“ماكرون” يتصل بـ”عزيز” ساعات قبل وصول “صال” نواكشوط

اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا زوال اليوم الخميس بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية) التي أوردت الخبر إن ولد عبد العزيز وماكرون ناقشا “العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها والوضع الإقليمي والدولي وقضايا شبه المنطقة” بحسب تعبير الوكالة.

ويأتي اتصال “ماكرون” ساعات قبل وصول الرئيس السنغالي ماكي صال الذي يزور انواكشوط مساء اليوم بعد حادث مقتل صياد سينغالي في المياه الموريتانية، برصاص البحرية بالقرب من مدينة سنلوي، وما تبعها من استهداف للمحلات التجارية الموريتانية في المدينة خلال الأيام الماضية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار السبت الماضي مدينة سينلوي السنغالية التي شهدت استهداف تجار موريتانيين على خلفية مقتل الصياد السنغالي وأعلن رفقة الرئيس السنغالي ماكي صال عن زيادة المساعدة الفرنسية لمواجهة التآكل الساحلي الذي يهدد مدينة سينولي.