أخبارالساحل

مالي.. إصابة 4 جنود بجروح إثر انفجار سيارة للجيش

Cheikhany Sidi Cheikhany Sidi منذ 22 دقيقة
0

أصيب أربعة أفراد من الجيش المالي بجروح متفاوتة، صباح اليوم الأحد، إثر انفجار سيارة تابعة للجيش، بسبب لغم أرضي بمدينة “ليرى” شمالي مالي.

ونقل مراسل “صحراء ميديا” في المنطقة عن مصادر محلية، قولها إن سيارة تابعة للجيش المالي تعرضت لحادث، بسبب انفجار لغم أرضي بمدينة “ليرى” الواقعة على بعد 40 كلم من الحدود الموريتانية.

وأكدت المصادر المحلية، أن أربعة أفراد من الجيش المالي أصيبوا أثناء الحادث بجروح، “اثنين منهم إصابتهم خطرة”.

وأضافت المصادر في تصريح لمراسل “صحراء ميديا” في المنطقة “حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن جماعة نصرة الاسلام والمسلمين هي التي تنشط هنا” حسب تعبير المصادر المحلية.

اظهر المزيد
Cheikhany Sidi

Cheikhany Sidi

مقالات ذات صلة

منذ 21 ساعة
470

موريتانيا.. تغريدة سياسية « غاضبة » لرئيس الحزب الحاكم

منذ 23 ساعة
171

مالي.. مقتل 14 شخصاً حاولوا الفرار من الاعتقال

منذ يوم واحد
340

موريتانيا.. الجيش يجري تعديلات في مناصب قيادية

منذ يوم واحد
97

موريتانيا.. شورى “تواصل” يتهم النظام بتعقيد الوضع السياسي