مالي.. إصابة 4 جنود بجروح إثر انفجار سيارة للجيش

أصيب أربعة أفراد من الجيش المالي بجروح متفاوتة، صباح اليوم الأحد، إثر انفجار سيارة تابعة للجيش، بسبب لغم أرضي بمدينة “ليرى” شمالي مالي.

ونقل مراسل “صحراء ميديا” في المنطقة عن مصادر محلية، قولها إن سيارة تابعة للجيش المالي تعرضت لحادث، بسبب انفجار لغم أرضي بمدينة “ليرى” الواقعة على بعد 40 كلم من الحدود الموريتانية.

وأكدت المصادر المحلية، أن أربعة أفراد من الجيش المالي أصيبوا أثناء الحادث بجروح، “اثنين منهم إصابتهم خطرة”.

وأضافت المصادر في تصريح لمراسل “صحراء ميديا” في المنطقة “حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن جماعة نصرة الاسلام والمسلمين هي التي تنشط هنا” حسب تعبير المصادر المحلية.