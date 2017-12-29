مالي: استقالة الحكومة تحضيراً للانتخابات الرئاسية



قال مكتب الرئاسة في دولة مالي، إن رئيس الوزراء عبد الله إدريس مايجا وأعضاء حكومته قدموا استقالاتهم مساء اليوم الجمعة، وتم قبول الاستقالة من طرف الرئيس إبراهيما ببكر كيتا.



ولم يقدم مكتب الرئاسة في بيانه الصحفي أي سبب للاستقالة الجماعية.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشغل مايجا منصب مدير حملة الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى العام المقبل أو أن يرشح نفسه ليكون خلفا لكيتا.



وقال مكتب الرئاسة في بيان إن الرئيس سيعين قريبا حكومة جديدة، وستكون هذه خامس حكومة تخدم في عهد كيتا منذ انتخابه عام 2013، بل إن بعض الأسماء بدأت تظهر.



وشابت ولاية كيتا تحديات أمنية في شمال ووسط مالي، خاصة بعد أن أعادت الجماعات الإسلامية المسلحة تنظيم نفسها وشن هجمات بشكل منتظم على الجنود وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

