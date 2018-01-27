مالي: استمرار الهجمات على معسكرات الجيش الحكومي

تعرض موقع عسكري تابع للجيش المالي بقرية ” بوغار “على بعد 200 كلم غرب مدينة تينبكتو، لهجوم مسلح، صباح اليوم السبت.

وحلقت طائرات عسكرية فرنسية في سماء المنطقة، حيث وقع الهجوم، من قبل مسلحين أفادت مصادر محلية، أنهم تابعون لحركة أنصار الإسلام والمسلمين .

وحسب مراسل صحراء ميديا في المنطقة، نقلا عن مصادر محلية، فقد أسفر الهجوم عن جرح عشرين جنديا ماليا، تم نقلهم إلى مستشفي “نيافونكي” لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر أن المسلحين استولوا على ست سيارات عسكرية، وبعض الأسلحة، والمعدات العسكرية، وأحرقوا الباقي، قبل انسحابهم من المعسكر.

وشنت الجماعات المسلحة خلال الأيام الأخيرة عدة هجمات في مناطق متعددة في شمالي وجنوبي ووسط مالي، أسفرت عن مقتل عشرات الجنود.

كما لقي عدد كبير من التجار البوركينيين والماليين مصرعهم أول أمس، بسبب الألغام الأرضية، التي زرعت في طريق الوحدات العسكرية المالية.

وتعرضت معسكرات في غوما كورا بولاية سيغو، وقرية أورو بولاية موبتي، قبل يومين لهجمات متفاوتة، ونقل مراسل صحراء ميديا عن مصادر محلية أن أفراد الجيش المالي في “غوما كورا” أحد أكبر معسكرات الجيش المالي بولاية سيغو لاذوا بالفرار.

وحملت بعض المصادر المحلية مسؤولية الهجمات التي نفذت على النهر لـ”مسنا”، وهي جناح فلان بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين.